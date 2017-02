Die Explosion soll sich um 10.00 Uhr vormittags an der Baustelle eines neuen Reaktors ereignet haben. Rettungsdienste seien bereits vor Ort.

Örtlichen Medienberichten zufolge können mehrere Menschen verletzt worden sein. Nach der Explosion ist laut der Feuerwehr ein Brand ausgebrochen. Die Atomreaktoren selbst seien dabei jedoch nicht betroffen. Nach Behördenangaben bestehe kein „nukleares Risiko“, weil der neue Reaktor noch nicht in Betrieb sei.

Das Kernkraftwerk Flamanville befindet sich am Fuße eines 70 Meter hohen granitartigen Felsens an der Westküste der französischen Halbinsel Cotentin am Ärmelkanal. Es besteht aus zwei Druckwasserreaktoren, die seit 1986 bzw. 1987 in Betrieb sind. Derzeit wird der dritte Reaktor gebaut, dieser sollte 2018 seine Arbeit aufnehmen.