Deutsche sind sich (fast) einig, wenn es um zu Merkels Flüchtlinge geht

© AP Photo/ Jens Meyer Merkel will immer mehr Flüchtlinge loswerden

© Foto: Screenshot/Civey Wie zufrieden sind Sie mit der Zuwanderungspolitik der Bundesregierung?

Da Bundeskanzlerin Angela Merkel plötzlich offenbar viele Flüchtlinge in Deutschland wieder abschieben will – allein 2015 waren es rund 890.000 —, hat das Umfrageinstitut Civey eine neue Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie es um die Meinung über die aktuelle Zuwanderungspolitik stehe. Den Rohdaten zufolge sind 87,4 Prozent der Befragten mit der Zuwanderungspolitik der Bundesregierung überhaupt nicht zufrieden. Als sehr zufrieden äußerten sich dagegen bislang nur 1,8 Prozent der Umfrageteilnehmer. „Eher zufrieden“ sind von ihnen gerade einmal nämlich 4,1 Prozent.

Die Umfrage ist eine laufende Befragung, an der alle angemeldeten Bundesbürger teilnehmen können. Die Frage lautet: „Wie zufrieden sind Sie mit der Zuwanderungspolitik der Bundesregierung?“ Die repräsentativen Ergebnisse sind noch nicht ausgerechnet. Die bisherigen Rohdaten sprechen derweil allerdings eindeutig für einen totalen Unmut unter den Bundesbürgern.

© AFP 2016/ Susann Prautsch / dpa / AFP Merkels "Wir schaffen das" kostete Deutschland 2016 fast 22 Milliarden

Am Mittwoch hatte „Spiegel Online“ berichtet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Zahl der Abschiebungen in absehbarer Zeit deutlich erhöhen wolle. Der entsprechende 16-Punkte-Plan soll am Donnerstag verabschiedet werden. Demnach soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) „fortlaufend eine hohe Zahl von Asylanträgen von Personen ablehnen, die keines Schutzes in Deutschland bedürfen".

Parallel dazu wolle Merkel anscheinend die Impulse für Asylbewerber erhöhen, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzukehren. Insgesamt plane der Bund, 2017 90 Millionen Euro für Rückkehr- und Reintegrationsprogramme auszugeben.