Syrien: Moskau dementiert Berichte über angebliche Raketenangriffe auf Opposition

„Die gemeinsame russisch-türkische Kommission überwacht rund um die Uhr die Verletzungen der Waffenruhe . Täglich werden sämtliche Daten über derartige Verstoßfälle sowohl seitens der syrischen Truppen als auch der bewaffneten Opposition fixiert, abgestimmt und auf der Seite des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht“, so Konaschenkow. „Weder die russische, noch die türkische Seite besitze Information über die im Laufe dieser Woche auf Einheiten der syrischen Opposition in Idlib versetzten Luftschläge von Raketen ‚Totschka-U‘.“

Der Militärsprecher betonte ferner, dass Russland die am 30. Dezember übernommenen Verpflichtungen zur Gewährleistung der Feuerpause in Syrien voll und ganz umsetze. Die internationalen Terrorgruppierungen Daesh (auch Islamischer Staat, IS) und Al-Nusra Front seien darin allerdings nicht eingeschlossen.

Zuvor hatte der amerikanische TV-Sender Fox News unter Berufung auf namentlich nicht genannte „offizielle Quellen“ über vermeintliche Luftschläge durch Raketenkomplexe „Totschka-U“ im Raum von Idlib berichtet.

Früher hatte derselbe Sender unter Berufung auf mehrere Staatsbeamte berichtet, Russland habe in den letzten beiden Tagen 50 Totschka-U-Raketen in den Hafen der syrischen Stadt Tartus eingeschifft. In dem Fox News-Bericht wurde betont, dass es sich um die umfangreichste russische Raketenlieferung nach Syrien gehandelt haben soll.

Die Totschka-U-Rakete, auch SS-21 genannt, ist eine russische taktische ballistische Boden-Boden-Rakete und gehört zu den Gefechtsfeld-Kurzstreckenraketen. Ihre maximale Reichweite beträgt etwa 120 Kilometer.