Touristen in Finnland: Polarlichter her, sonst Prügel!

„Jagd nach Polarlichtern“ heißt die Tour durch Lappland, die ein finnischer Reiseveranstalter anbietet. Die chinesischen Touristen haben hinter dieser Bezeichnung offenbar eine Polarlicht-Garantie vermutet. Denn sie waren bereit, das Naturschauspiel mit Fäusten von den Fremdenführern einzufordern.

„Die Touristenführer waren sehr verängstigt. Sie hatten die Situation nicht mehr unter Kontrolle, nachdem verärgerte chinesische Touristen sie umzingelt hatten“, sagt eine Polizeisprecherin laut dem TV-Sender.

Eigentlich sind die Polarlichter in Lappland eine häufige Erscheinung. Das ist auch der Grund für die große Nachfrage nach entsprechenden Reisetouren bei chinesischen Besuchern. So erlebt Finnland in diesem Jahr eine wahre Urlauberflut aus dem Reich der Mitte. Nur eines müssen die Besucher natürlich vorher wissen: Ist der Himmel bedeckt, können auch die besten Touristenführer keine Nordlichter herbeizaubern.