Unesco-Weltradiotag: Sputnik startet Hörfunk-Marathon

Umfrage Wo und wie hören Sie für gewöhnlich Radio? Auf dem Smartphone über ein integriertes Radio oder eine App

Online auf dem Computer

Über ein gewöhnliches Radiogerät, z.B. im Auto

Ich höre normalerweise Podcasts Alle Umfragen

Experten aus Russland, den USA, Großbritannien, Frankreich, China, Syrien, dem Irak, aus Uruguay und dem Libanon werden 24 Stunden lang nonstop über die Zukunft des Radios diskutieren. Zum Abschluss des Marathons wird ein Unesco-Vertreter im Sputnik-Studio in Paris Bilanz ziehen und die wichtigsten Trends im globalen Rundfunk noch einmal hervorheben.

„Sputnik lädt Sie dazu ein, an unserem 24-stündigen Radio-Event teilzuhaben, wenn wir über die Bedeutung des Rundfunks in unserer modernen, vernetzten und multipolaren Welt diskutieren“, sagt Anton Anissimow, Leiter des internationalen Senders Sputnik. Der Marathon könne live über die Sputnik-Online-Portale sowie über die entsprechenden Plattformen in den sozialen Netzwerken verfolgt werden. Kurz vor dem Radiomarathon startete Sputnik eine Umfrage darüber, über welche Geräte die Zuhörer die Radiosendung hören werden. Die Umfrageergebnisse würden dann in die Diskussion miteinfließen.