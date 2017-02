© AP Photo/ Virginia Mayo Ein Jahr nach Terror-Attentat in Paris: Belgische Polizei nimmt zwei Personen fest

Eine der Sehenswürdigkeiten, die die Franzosen schützen möchten, ist das von den Touristen geliebte Wahrzeichen der Stadt. Die Glasmauer rund um den Eiffelturm könnte schon ab Herbst die provisorischen Metallbarrieren ersetzen. Auch der Verkehr in der Nähe werde umgeleitet. Laut der Zeitung wird die neue Wand 2,5 Meter hoch sein. Die Bauarbeiten sollten etwa 20 Millionen Euro kosten. Das Projekt sei aber noch nicht abgestimmt und befinde sich im Anfangsstadium.

Dem Bericht zufolge wurde die Initiative von einigen französischen Politikern kritisiert. Der Eiffelturm verwandle sich mit all den Anti-Terror-Maßnahmen in eine „Festung“. Das zerstöre das architektonische Erscheinungsbild von Paris. Die Stadtverwaltung weist solche Vorwürfe zurück.

„Alle Sicherheitsarbeiten für den Eiffelturm werden in Abstimmung mit französischen Architekten durchgeführt", so Jean-François Martins, der Stellvertretende Bürgermeister von Paris, der für den Tourismus zuständig ist.

Medien hatten erst vor einer Woche über die jüngste Anschlagsgefahr an Pariser Sehenswürdigkeiten berichtet. In der Nähe des Louvre-Museums hatte ein Mann patrouillierende Soldaten mit zwei Macheten angegriffen. Am 13. November 2016 hatten Terroristen bei einer Angriffsserie in Paris 130 Menschen getötet. Im September des vorigen Jahres gestanden drei festgenommene Frauen, einen Anschlag auf Notre Dame und den Eiffelturm geplant zu haben.

Der Eiffelturm ist die meistbesuchte kostenpflichtige Sehenswürdigkeit der Welt. Jährlich zieht das Pariser Wahrzeichen etwa sechs Millionen Besucher an.