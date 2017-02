Eines der Tiere lief vorzeitig in die Arena. Ein anderes stürmte die Tribünen und griff viele Menschen an. Es kam zur Panik. Mehrere Zuschauer zogen sich Prellungen und Verletzungen zu. Einen Zuschauer schubste der Stier mit seinen Hörnern über den Zaun in die Arena.

#LaChona #Video Los momentos de peligro en un hecho insólito que se vivió hoy durante la corrida en "La Macarena" 🎥 Charly Lara / NTR toros Видео опубликовано NTR Toros (@ntrtoros) Фев 6 2017 в 6:37 PST

Die schwerste Verletzung erlitt der Stierkämpfer César Morales. Der Stier durchstach sein Bein. Der Mann muss dringend operiert werden. Eines der Tiere griff den Stierkämpfer Adolfo Ramírez von hinten an. Aber er hatte mehr Glück als sein Kollege – er kam mit Prellungen davon.

Darüber hinaus wurden ein Kameramann und ein Fotograf verletzt, die den Stierkampf aufnahmen. Einem von ihnen wurde eine Rippe gebrochen, dem anderen ein Bein ausgekugelt.

Zuvor wurde berichtet, dass im vorigen Jahr der Stierkämpfer Victor Barrio in Spanien in der Arena ums Leben gekommen war. Ein Stier spießte ihn mehrmals auf. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, aber die Ärzte konnten sein Leben nicht retten.