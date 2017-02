„Das war eine Tragödie, wir sind zutiefst traurig. Aber man sollte davon ausgehen, dass die Türkei und Russland in unserer Region für den Kampf gegen den Terrorismus und den Frieden weiterhin zusammen, Schulter an Schulter, handeln werden“, so die Quelle.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Putin kondoliert Erdogan zu Soldatentod durch versehentlichen russischen Luftschlag in Syrien

Peskow zufolge waren widersprüchliche Koordinaten der Terroristenstellungen schuld an dem Vorfall. Die Chefs der Generalstäbe Russlands und der Türkei hätten sich auf eine engere Koordination ihrer Handlungen in Syrien geeinigt.