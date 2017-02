© Wikipedia/ Sputnik Deutschland Exklusiv für US-Markt: Russisches Ural-Bike gibt’s inklusive Wodka-Flasche – VIDEO IMZ ist wohl der einzige sowjetische Motorradhersteller, dessen Fließbänder bis heute ausgelastet sind. Interessant ist dabei, dass die Nachfrage für Urals vor allem aus dem Ausland kommt. Allein in den Vereinigten Staaten gibt es nach Angaben des russischen Unternehmens mehr als 80 offizielle Händler.

Der russische Abenteurer und Motorradliebhaber Kirill Rschawinskij hat während seiner jüngsten Reise in die USA solch einen Händler im Bundesstaat Texas besucht. Dieser befindet sich in einem Industriegebiet am Rande der Stadt Dallas. Laut Rschawinskij gibt es eigentlich in fast jedem US-Bundesstaat mindestens einen offiziellen Ural-Händler, in einigen Staaten sogar bis zu sechs.

In Dallas wartete ein Bike des Modells Ural CT auf einen Motorradfan.

Zum Zeitpunkt Rschawinskijs Besuchs war das das einzige vorhandene Motorrad des russischen Herstellers, das auch zum Verkauf stand. Im Geschäft werden zudem diverse Retro-Bikes angeboten. Wie ein Mitarbeiter erläuterte, kann man aber jederzeit auch andere Ural-Modelle aus einem Katalog bestellen. Das CT-Modell koste rund 13.000 US-Dollar.

© Foto: Gessor.ru Verkäufer Doug. Flagge Russlands mit dabei

Laut dem Verkäufer sind zwar Motorräder der Marken Honda und Harley Davidson beliebter als die der russischen Marke, aber auch diese haben genug Fans. Genau in diesem Moment kam ein Besucher und zeigte Interesse für die Produktion des Irbiter Motorradwerks.

Unter den Ural-Fans gibt es außerdem auch einige Promis, beispielsweise den amerikanischen Schauspieler Brad Pitt.

Brad Pitt and his son Pax running errands on their Ural Tourist. pic.twitter.com/Nbl71ixixr — Ural Motorcycles (@uralmotorcycles) 10. September 2014

​Im offiziellen Instagram-Account von IMZ sind oft Bilder von Ural-Motorrädern aus der ganzen Welt zu sehen.