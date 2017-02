Hunderttausende Fußball-Fans aus allen Winkeln der Erde wollen bei der kommenden FIFA-WM in Russland dabei sein, viele von ihnen als freiwillige Helfer. Für sie bietet das Puschkin-Institut in Moskauer Online-Kurse zum Russischlernen an. Das Programm ist heute angelaufen. Jetzt können freiwillige Helfer sich erste russische Begriffe aneignen oder bestehende Russischkenntnisse aufbessern – und das absolut kostenfrei. Mehr als 50.000 Anmeldungen aus über 200 Ländern sind bereits beim Puschkin-Institut eingegangen.

© Sputnik/ Alexei Tichomirov Kostenlos Russisch lernen für FIFA-WM 2018 – Puschkin macht´s möglich

Insgesamt haben sich 170.000 Menschen für das Freiwilligenprogramm angemeldet – ein Rekord in der Geschichte der Fußball-WM. 30 Prozent der Anmeldungen kämen aus dem Ausland – aus 190 Ländern, sagte die Weltcup-Koordinatorin des russischen Sportministeriums, Swetlana Mironowa. „Für uns ist das sehr wichtig. Das bedeutet für uns Anerkennung“, betonte sie.

© Sputnik/ Grigory Sysoev Russischkenntnisse garantieren Geschäftserfolg – Medien

Die Motive der Freiwilligen für die Mitarbeit bei der FIFA-WM ist sehr vielfältig: Beim Fußball mitfiebern, Freundschaften knüpfen oder einfach ein großes Event erleben.

So vielfältig ist auch das, was die Freiwilligen mit Russland verbindet: Interesse für die russische Kultur, für die russische Sprache oder einfach nur Begeisterung für das Land und seine Leute.

Die FIFA-WM findet vom 14. Juni bis 15. Juli nächsten Jahres erstmals in Russland statt. Die Spiele werden neben Moskau, St. Petersburg und Sotschi in acht weiteren Städten des Landes ausgetragen.