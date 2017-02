Das Manöver dauerte vom 6. bis zum 8. Februar. Das Video zeigt, wie US-Soldaten in Kolonnen durch lettische Straßen marschieren. Es sind außerdem Panzertechnik und US-Geländewagen vom Typ Humvee zu sehen.

Die Truppen der 173. US-Luftlandebrigade kamen am Mittwoch in der lettischen Stadt Rezekne an und schlossen damit den mehr als 50 Kilometer langen Marsch ab, der am Tag zuvor begonnen hatte.

Eines der Ziele des Marsches war Medienberichten zufolge zu zeigen, dass die Nato-Kräfte sich schnell und leicht unter harten Wetterbedingungen mit Temperaturen von bis zu minus 17 Grad bewegen können.