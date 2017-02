Die Verwaltung entdeckte demnach insgesamt 24 Sicherheitsverstöße. Bislang sollen aber keine konkreten Details dazu vorliegen. Die Leitung der Behörde teilte indes mit, dass alle nun nötigen Sicherheitsmaßnahmen bereits ergriffen worden seien. Zudem sollen alle Labor-Mitarbeiter neu instruiert worden sein.

2014 waren sogar über 30 Verstöße sowohl im Laboratorium als auch in seinem Atommülllager verzeichnet worden.

Das Los Alamos National Laboratory ist eine Forschungseinrichtung der Regierung in New Mexico. Los Alamos ist in erster Linie ein Kernforschungszentrum, das dadurch bekannt wurde, dass hier das Atomwaffenprogramm der US-Regierung begonnen und die erste Atombombe im Rahmen des Manhattan-Projekts entwickelt wurde.