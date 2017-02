Stephen Fry bei Bafta-Awards in London: Entscheiden russische Hacker jetzt alles?

„Lasst uns herausfinden, wer den Russen zufolge gewonnen hat“, zitiert die Zeitung „The Guardian“ Frys Rede am Anfang der Zeremonie.

Der Preisverleih der BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) in den Bereichen Film, Fernsehen und interaktive Medien fand am Sonntag in der Royal-Albert-Hall-Veranstaltungshalle statt. Die meisten Preise bekamen Teilnehmer aus den USA. Für den amerikanischen Film „Manchester by the Sea“ bekamen Casey Affleck als bester Hauptdarsteller und Kenneth Lonergan als bester Drehbuchautor die BAFTA-Preise verliehen. Als der beste Film wurde das Musical „La La Land“ ausgezeichnet. Dessen Hauptdarstellerin Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle wurden gleichweise gekürt.

Wie westliche Medien berichtet hatten, sollen russische Hacker die US-Wahlen zugunsten des jetzigen US-Präsidenten Donald Trump beeinflusst haben. Die US-Sicherheitsdienste haben jedoch nie konkrete Beweise vorlegen können.

Moskau lehnte alle Vorwürfe entschieden ab und erklärte sich dieser schon „ernsthaft müde“. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte diese Anklagen „eine regelrechte Hexenjagd“.