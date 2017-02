Wir schreiben Radio groß: Neue Radio-Rubrik jetzt auf unserer Seite

© Flickr/ curtis.kennington Unesco-Weltradiotag: Sputnik startet Hörfunk-Marathon Radioangebot zusammen mit deren Textversion zur Verfügung stehen.

Zurzeit gibt es fünf Sendungen – mit Aussicht auf Erweiterung. Auf der Agenda stehen aktuelle Probleme, über die andere Medien schweigen. Schlagabtausch im Bundestag - ein letzter "Gruß" von Sigmar Gabriel

Bund. Land. Kanzleramt – Was ist los im politischen Berlin? Ob Bundesregierung oder Opposition, Bundesrat oder Kanzleramt: Wir fragen bei Politikern und Parteien nach, erklären Zusammenhänge und blicken hinter die Fassade der deutschen Bundespolitik. Polit-Talk mit Sputnik-Deutschland-Politikchef Marcel Joppa — damit Sie wissen, worüber in der Hauptstadt geredet wird. „Niedriglöhnerei, Hire & Fire, Auslagerung“ – Experte: US-Firmen in EU auf Vormarsch

Wirtschaftsbarometer – Wer hält das Rad der Wirtschaft am Laufen? Sind es die großen Konzerne, Start-Ups oder Banken? Bestimmt die Wirtschaft die Politik oder umgekehrt? Wer treibt mit wem Handel, welche Allianzen bilden sich in der Welt? Hat der Kapitalismus gesiegt oder ist er am Ende? Und was kommt bei den arbeitenden Menschen an? Dies und mehr diskutiert Armin Siebert mit renommierten Experten. Syrien im TV: „Wo kleine Mädchen auftauchen, ist nur noch Propaganda im Spiel“

Der Osten im Fokus – Ein Vierteljahrhundert nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist Osteuropa für viele noch immer eine Terra incognita. Wohin treibt die Ukraine? Was passiert auf dem Balkan? Wie weit nach Osten geht die Nato? Warum ist Litauen in der EU, Moldawien jedoch nicht? Wie entwickelt sich das postsowjetische Zentralasien? Bleibt es ruhig im wilden Kaukasus? Und vor allem, wohin steuert Russland, das größte Land der Erde? Antworten auf diese Frage sucht unser Korrespondent Armin Siebert. Die perfekte Schule: Ausschlafen, wenn man will

Lokalkolorit – Störenfriede, Skandale, Skurriles: die großen Geschichten im Kleinen. In Niedersachsen sägt ein Mann ohne Grund über 1.000 Bäume ab. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Skandal um einen Politikerin, weil sie junge Prostituierte in den Nahen Osten vermittelt haben soll. Solche Geschichten stöbert Korrespondent Matthias Witte auf. Facebooks Vorgehen gegen Fake News und die Meinungsfreiheit

World Wide Web – Das Internet hat unser Leben verändert. Spätestens seit der Begriff Industrie 4.0 geprägt worden ist, ist es auch kein Neuland mehr in Regierungskreisen. Messenger, New Economy, Web 2.0, was bringen uns diese Neuheiten und schafft es die Politik, angemessen darauf zu reagieren? Diese Entwicklungen begleitet für Sie Sputnik-Redakteur Bolle Selke.

Natürlich sind die Sendungen wie immer auch unter den einzelnen Rubriken verfügbar. Dazu müssen Sie nur auf „Play“ klicken.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Lesen und Zuhören!