Ferraro, auch als „Hammerkopf“ und Gino Martino bekannt, nimmt an vielen Fernsehshows teil, wo er mit seiner Stirn Nägel in Bretter schlägt oder Ziegel und Bowlingbälle bricht. Sein jüngster Erfolg waren ganze 38 vollständig in ein Brett eingehämmerte Nägel binnen zwei Minuten.

Sein besonderes Talent entdeckte der Ringer zufällig in seiner Kindheit, als er einmal seinem Bruder nachgelaufen und dabei eine feste Tür mit seinem Kopf durchgebrochen hatte, wie die Webseite berichtet. Danach zeigten medizinische Untersuchungen, dass Ferraros Schädelknochen dreimal dicker als gewöhnlich sei.