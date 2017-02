Er ist im Netz längst der Heilsbringer schlechthin, man nennt ihn Gottkanzler, er rast mit Vollgeschwindigkeit aufs Kanzleramt zu und kennt keine Bremsen. Er schreit: „Make Europa Great Again“, spricht sich für Gefühle aus und strotzt nur so von hoher Energie. Es ist natürlich der Kanzlerkandidat Martin Schulz. Oder halt – das Internetphänomen Schulz!

© Foto: Der Schulz Der Gottkanzler Schulz

Denn mit dem eigentlichen Kandidaten hat die von einer Gruppe reddit-Nutzer erstellte Popfigur nicht viel gemeinsam. Jeder journalistische Versuch, eine Verbindung zwischen dieser Gruppe und Schulz aufzudecken, ist bisher gescheitert. Wenn man aber die Bildern und Sprüche ohne Hintergedanken betrachtet, dann wird man feststellen, dass Schulz zwar sympathisch wirkt, aber auch wie eine Witzfigur. Das Ganze riecht eher nach Politsatire und regt zum Lächeln und Lachen an. Eine Sputnik-Galerie zeigt das Schulz-Meme in Bildern:

Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass Martin Schulz so etwas in Auftrag geben würde. Allerdings sorgt eine solche Darstellung bei der Netzgemeinde durchaus für Sympathie und das hat Schulz erkannt. Anstatt sich zu ärgern hat er sich also bei der reddit-Gruppe öffentlich für Ihre Arbeit bedankt:

Schulz dankt Reddit:

Übrigens hat die reddit-Gruppe so stark an Einfluss genommen, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Phrase „Make Europe Great Again“ für bare Münze genommen hat und Schulz Trump-ähnlicher Redensarten bezichtigt hat. Blöd nur, dass Schulz diesen Spruch selbst nie gerissen hat.