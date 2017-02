Amerikas höchster Staudamm vor dem Bruch: Drohende Katastrophe im VIDEO

Der Damm des Oroville-Stausees ist nach heftigen Regenfällen an seine Belastungsgrenze gestoßen. Seit Sonntagabend wurden bis zu 190.000 Bewohner in Sicherheit gebracht, nachdem am Not-Abflusskanal starke Erosionsschäden entdeckt worden waren. Die Anlage liegt rund 125 Kilometer nördlich der kalifornischen Hauptstadt.