Nordkaukasische Militärpolizisten nach Syrien entsandt

Zeitung: Russland will türkische Offensive auf syrische Kurden hemmen

Ein aus einheimischen Militärpolizisten bestehendes Batailllon sei nach Syrien abgereist, sagte das Oberhaupt der Nordkaukasischen Teilrepublik am Montag in einem Journalistengespräch. Die Einheit werde in Städten und Siedlungen tätig sein, wo die Konfliktparteien getrennt und Friedensabkommen unterschrieben worden seien.

Außerdem werde Inguschetien in greifbarer Zukunft humanitäre Hilfsgüter nach Syrien schicken.

Die russische Militärpolizei hatte bereits Aufgaben in Syrien erfüllt. So wurde im Dezember 2016 ein Militärpolizei-Bataillon nach Aleppo entsendet, um die Ordnung nach der Befreiung der Stadt aufrechtzuerhalten.