Song Contest in Kiew vor dem Aus? Organisatoren verlassen das Projekt

Als Grund wurden unter anderem die mangelnde Transparenz bei der Annahme von Beschlüssen, fehlende juristische Verpflichtungen gegenüber den engagierten Fachleuten und der chronische Verzug bei der Ausschreibung diverser Arbeiten genannt.

Zuvor wurde mitgeteilt, dass der Verkauf von ESC-Eintrittskarten zeitweilig eingestellt worden war.

Die Halbfinale sind für 9. und 11. Mai in der Hauptstadt Kiew geplant. Das Finale soll am 13. Mai ausgetragen werden – in der Ukraine bereits zum zweiten Mal nach 2005. Voriges Jahr hatte die Ukrainerin Jamala beim Song Contest in Stockholm gewonnen.