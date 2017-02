Мейделин Стюарт, модель с синдромом Дауна, выпустила собственную коллекцию одежды и представила ее на неделе моды в Нью-Йорке. #видео pic.twitter.com/91aoccSCOf — НТВ (@ntvru) 13 февраля 2017 г.

​Stuart stellte am Montag im Rahmen der New York Fashion Week die Kleidung ihres Labels „21 Reasons Why“ vor. Der Name ist eine Anspielung auf die offizielle Bezeichnung des Chromosomenstörung (Downsyndrom) – Trisomie 21.

Bei der Veranstaltung traten Medienberichten zufolge auch Brustkrebs-Überlebende auf.

„Madeline hatte nie den Gedanken gehabt, dass sie etwas nicht erreichen kann“, sagte Mutter des Models, Roseanne Stuart. „Dadurch, dass sie ihre eigenen Modelinie gestartet hat und eine Geschäftsfrau geworden ist, zeigt sie anderen Menschen mit Downsyndrom, dass es ok ist, eigene Träume und Ziele zu haben“, so die Mutter weiter.