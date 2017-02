Darum verbietet Pakistan Feiern zum Valentinstag

Wie aus der von dem Pakistaner Abdul Waheed dem Gericht vorgelegten Petition hervorgeht, gehört der Valentinstag nicht zu den moslemischen Traditionen, weswegen dessen Feiern in Pakistan sowie dessen Propaganda in den sozialen Netzwerken und in den Medien verboten werden sollen.

Zudem verpflichtete das Gericht das Informationsministerium und die Aufsichtsverwaltung für elektronische Medien im Land, die Einhaltung der Verordnung unverzüglich zu prüfen.

Der Valentinstag wird in westlichen Ländern am 14. Februar gefeiert. An diesem Tag schenkt man üblicherweise Valentinskarten, Blumen, Bonbons usw.