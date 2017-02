Kritik aus Brüssel gegen Poroschenko: Keine Finanzhilfe mehr für Kiew?

© Sputnik/ Alexei Kudenko Ukraine will vollständig auf Strom aus Russland verzichten Studie befinden sich die politischen Parteien der Ukraine weiterhin unter Kontrolle der Oligarchen.

Außerdem sei es der ukrainischen Führung in den vergangenen drei Jahren nicht gelungen, ihre Versprechen in Bezug auf den Anti-Korruptions-Kampf im Gerichtssystem umzusetzen. Auch bei der Dezentralisierung der Macht hätte Kiew keine Erfolge.

Dem CEPS-Bericht zufolge hat Präsident Petro Poroschenko bislang weder die Zollbehörde reformiert, noch staatliche Unternehmen privatisiert.

„Die Hilfe der EU sollte an diejenigen gehen, die für eine korruptionsfreie europäische Ukraine kämpfen und nicht an diejenigen, die sich bloß für europäisch erklären, aber als ‚Wolf im Schafspelz‘ handeln“, so der Bericht.