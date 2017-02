VIDEO von überflutetem Oroville-Staudsee veröffentlicht

Das Video wurde einen Tag vor der Evakuierung von 200.000 Einwohnern aufgenommen. Am 11. Februar habe das Wasser die beschädigte Überlaufrinne durchgebrochen.

Medienberichten zufolge wurde im US-Bundesstaat Kalifornien für drei Bezirke der Notstand ausgerufen. Grund dafür sei der drohende Bruch eines Überlaufkanals am Oroville-Staudamm.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Wochen der größte Staudamm der USA in Nordkalifornien beschädigt sei. In dem Kanal sollen Betonstücke herausgebrochen sein, sodass das ablaufende Wasser teils neben dem Kanal ins Tal strömt oder im Boden versickert. Die damit verbundene Erosion könne die Stabilität des Damms in diesem Bereich gefährden.

Der Damm wurde zwischen 1962 und 1968 gebaut. Er ist mit 235 Metern der höchste in den USA und überragt den berühmten Hooverdamm um zwölf Meter. Der Oroville-Damm ist etwa 2300 Meter lang und staut den Oroville-See auf. Er dient der Stromgewinnung.