„Selbst für einen Menschen ist es schwierig, denn es gibt dort einen kleinen Mechanismus zur Entriegelung der Tür", sagte der Chef der Tierklinik Cao Sheng. Bislang habe er keinen Hund gesehen, der auf solch eine Weise den Käfig öffnen würde.

Das Video zeigt, wie der Hund die Tür seines Käfigs entriegelt und später auch zwei anderen „Mitinsassen" ins Freie verhilft. Außerdem ist zu sehen, wie er einen Käfig mit Katzen zur Seite schiebt, da er womöglich erwägt, auch sie zu „befreien".

Den Vierbeinern gelang es allerdings nicht, das Gebäude der Klinik zu verlassen, da die Tür mit einem Kombinationsschloss verriegelt war. Einen gewissen Schaden richteten sie jedoch an, indem sie an den Wänden kratzten und in diese Löcher bissen.

Um ähnlichen Vorfälle künftig vorzubeugen, sperrten Mitarbeiter der Klinik den freiheitsliebenden Husky in einen anderen Käfig, dessen Konstruktion den Kräften eines Tibet-Mastiffs standhalten kann, heißt es.