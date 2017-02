„Es wäre schwer möglich, eine derartig abgestimmte Salve von Propaganda-Klischees gegen die russische Agentur Sputnik gleich durch eine ganze Reihe von führenden britischen Medien nicht zu bemerken", sagte Sacharowa.

So seien in mehreren führenden britischen Zeitungen Anschuldigungen gegen Sputnik erschienen, die die Agentur der Veröffentlichung von angeblich falschen Informationen bezichtigten.

„Sputnik wurde mit allen möglichen bunten Beiwörtern ausgezeichnet wie zum Beispiel ‚Desinformationsmaschine des Kremls'“, so Sacharowa. Personen, die solche Aktionen organisieren und betreiben, „verstehen nicht ganz, dass man das sieht, dass Menschen, die sich mit Informationstechnologien beschäftigen, das alles verfolgen und erkennen, wie die Informationskampagne gestartet wird“.

Dies sei eine erneute Attacke gegen russische Medien in Großbritannien gewesen. „Dieses Land ist langsam nicht mehr media-friendly. Es wird immer schwieriger für Medien aus verschiedenen Ländern in Großbritannien zu arbeiten, das ist offensichtlich“, schloss die russische Außenamtssprecherin.

Zuvor hatten BBC, The Times und The Independent mit Unterstützung durch die Nato verschiedene Beiträge gegen russische Medien veröffentlicht, vor allem gegen Sputnik und RT. Den Betroffenen wurde Propaganda vorgeworfen, nur weil sie besonders brennende Themen direkt nach Eingang der entsprechenden Information behandelten. Als Beispiel wurden Artikel über den „Fall Lisa“ in Deutschland oder das Flüchtlings-Selfie der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem angeblichen Brüsseler Terroristen genannt, worüber Sputnik noch Anfang 2016 berichtet und die Informationen entsprechend dem aktuellen Stand der Dinge dann auch rechtzeitig dementiert hatte.

© Sputnik/ Sergei Pyatakov Objektives Russlandbild ist Propaganda: So funktioniert Meinungsfreiheit in Schweden

Dabei wiederholten die britischen Journalisten immer wieder Klischees, die im Rahmen der westlichen Informationskampagne gegen Russland gebraucht würden. Als Anlass dazu diente dabei offenbar die Erklärung der Nato -Sprechrin Oana Lungescu, die Experten und Kolumnisten von Sputnik und RT als „Dunkelmänner“ bezeichnete, die angeblich mit Rechts- oder Linksradikalen in Verbindung stünden. Die Medien selbst nannte sie „einen Teil der Propagandamschine des Kremls“.