Bundeswehr-Skandal in Pfullendorf: Ausbilder zwangen Soldatin zu Stangentanz

Ermittlungsbericht der Bundeswehr hervorgeht, seien die sadistischen Praktiken bei der Sanitäterschulung am Ausbildungszentrum Spezielle Operationen keineswegs Einzelfälle. „Vielmehr hielt eine ganze Unterabteilung für die Ausbildung — im Militärjargon Inspektion genannt — ihr mehr als erniedrigendes Lehrprogramm für völlig normal", so der „Spiegel". Dabei würden einige Verantwortliche bis heute die Praktiken verteidigen.

Durch einen weiblichen Leutnant seien Missstände an der Kaserne öffentlich geworden. Demnach sollen regelmäßig sadistische Praktiken durchexerziert worden sein, etwa „das komplette Ausziehen oder das Tamponieren des Analbereichs“.

Sadistische Sex-Rituale in Staufer-Kaserne – MdB Neu: „Ein Ventil zum Dampf-Ablassen"

Auch weitere Details würden auf einen sexuellen Hintergrund hindeuten. Laut der Soldatin zwangen die Ausbilder ihre Schüler, sich im Hörsaal nackt auszuziehen. Dabei hätten sie bei den Frauen die nackten Brüste und den Genitalbereich ohne Handschuhe abgetastet.

Ende Januar hatte der „Spiegel“ berichtet, dass in einer Kaserne für Elitesoldaten in Pfullendorf abscheuliche Ausbildungspraktiken und Gewaltrituale aufgedeckt worden waren. Nach Angaben des Magazins bestätigten interne Ermittlungen, dass in der Kaserne bei der Ausbildung von Sanitätern anscheinend sexuell-sadistische Praktiken und Gewaltrituale unter Wachsoldaten an der Tagesordnung waren.