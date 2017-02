Syrien: Britischer Ex-Botschafter entblößt AI-Bericht über Massenhinrichtungen

„Sehr komisch, dass der Bericht genau jetzt, nach der Befreiung von Aleppo, dem Erfolg bei den Syrien-Gesprächen in Astana und nachdem das Weiße Haus auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Moskau zu Syrien hinwies, veröffentlicht wurde“, sagte Ford im Sputnik-Interview.

Der Diplomat äußerte zudem Zweifel an der Glaubwürdigkeit des AI-Berichts: „Vor allem ist klar, dass keiner von den Autoren des Berichts selbst in Saidnaja war. Und ich war dort“, so Ford.

© Sputnik/ Aleksei Kudenko Syriens Justizministerium dementiert AI-Vorwürfe

Erstens könne das Gefängnis keine 10.000 bis 20.000 Menschen, wie dies AI behauptete, aufnehmen, sondern höchstens zehn Prozent der genannten Zahl. Und „wenn Amnesty Fehler auf Basisniveau macht, fängt man an, die Richtigkeit der restlichen Information im Bericht zu bezweifeln“, betonte der Ex-Botschafter.

Auch die Tatsache, dass Saidnaja erst 2011 zum Gefängnis für politische Inhaftierte geworden sei, entspreche nicht der Wahrheit. Das soll schon lange vor 2006 so gewesen sein.

„Drittens erwähnen sie als Quelle einen Fotografen unter dem Namen 'Cäsar', den der sehr gute Journalist Rick Sterling, der unabhängige Recherchen betreibt, noch vor Jahren enttarnte“, so Ford. Dem Ex-Botschafter zufolge hatte dieser Fotograf einst 50.000 Fotos von angeblich durch die Regierungstruppen ermordeten Zivilisten gemacht. Als Human Rights Watch den Zugang zu diesen Fotos bekommen sollte, fanden sie heraus, dass auf 46 Prozent der Fotos Soldaten oder Syrer zu sehen gewesen seien, die bei Terroranschlägen ums Leben gekommen worden seien. Es soll auch keine Beweise gegeben haben, dass Menschen auf den restlichen Fotos durch brutale Haftbedingungen ums Leben gekommen seien.

Die Organisation selbst, so Ford weiter, sei für ihre aggressive Einstellung, das Strebung nach einer Sensation sowie dafür bekannt, dass sie seit mehreren Jahren viel Aufmerksamkeit der Sammlung von Geldmitteln für sich selbst widme. „Es ist schade, so was zu sagen, aber als ich vor vielen Jahren ein junger Idealist war, und Amnesty gerade erst gegründet worden war, war es eine würdige Organisation. Inzwischen sind sie jedoch ein Teil des liberalen Establishments geworden. Sie sind vom Weg abgekommen“, so Ford. „Und dieser jüngste Bericht zu Syrien macht ihnen wenig Ehre“, schloss der Ex-Botschafter.

In seinem jüngsten Bericht behauptete AI, dass im Zeitraum von 2011 bis 2015 in einem von der syrischen Regierung kontrollierten Gefängnis wöchentlich 20 bis 50 Menschen erhängt worden seien. Die Gesamtzahl der Erhängten betrage angeblich zwischen 5.000 und 13.000 Personen. Bei den meisten Getöteten habe es sich um Zivilisten gehandelt. Die Autoren des Reports erklärten ihrerseits, Informationen über Folter und das Erhängen von 84 Zeugen –Wachleuten, Administrationsmitarbeitern, Richtern, Anwälten und geflohenen Gefangenen – erhalten zu haben.