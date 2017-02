Kaliforniens Behörden nennen Kosten für Instandsetzung von Staudamm

© REUTERS/ Jim Urquhart Trump verhängt Ausnahmezustand über ganz Kalifornien

Wie der Beamte AP zufolge mitteilte, sind Havarie-Brigaden, unterstützt von schweren Baumaschinen und Hubschraubern, rund um die Uhr im Einsatz. Der Abflusskanal wurde demnach mit 1.200 Tonnen Steinen, Schotter und Erde befestigt, um eine Zerstörung des Staudamms durch den reißenden Wasserstrom zu verhindern.

Wie Croyle konkretisierte, wird der Plan für die bevorstehenden Instandsetzungsarbeiten bereits ausgearbeitet. Allerdings werde man sie erst nach dem Frühjahrshochwasser in Angriff nehmen können.

VIDEO von überflutetem Oroville-Stausee veröffentlicht

Am Mittwochmorgen hatte US-Präsident Donald Trump in Kalifornien wegen der Dammbruchgefahr am Oroville-Stausee den Notstand ausgerufen. Er hatte zudem das Ministerium für nationale Sicherheit und die Bundesagentur für Katastrophenschutz der USA (FEMA) angewiesen, Kalifornien von Seiten der Bundesbehörden jegliche Unterstützung zu erweisen.

Vor drei Tagen mussten die kalifornischen Behörden wegen der hohen Dammbruchgefahr die Evakuierung der Anwohner aus den potentiell gefährdeten Gebieten anordnen. Dies betraf etwa 200.000 Menschen.

Jüngsten Meldungen zufolge sollen die Behörden eine erste Entwarnung gegeben haben, so dass die Menschen zumindest vorerst in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Wegen Schäden an der in den 1960er Jahren errichteten Anlage drohte im Fall eines Dammbruchs eine etwa zehn Meter hohe Flutwelle, die alles mit sich gerissen hätte.