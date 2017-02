In der Sowjetunion wurde Werbung oft als ein Propagandamittel benutzt. Bürger mussten daran glauben, dass ihr Land das Beste herstellt und in allen Bereichen ausländische Waren übertrifft. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde die Werbung dazu berufen, nicht nur dem Handel, sondern auch der Verbesserung des nationalen Geistes zu dienen.

Hier sind einige Beispiele für Werbeplakate jener Zeit aus dem Bereich der Ernährung:

Bei der Pariser Weltausstellung des Kunstgewerbes und des Industriedesigns im Jahre 1925 wurden die aus der Sowjetunion stammenden Werbeplakate ausgezeichnet, die Lyriker Wladimir Majakowski, Idol der kommunistischen Jugend und eine Ikone der künstlerischen Avantgarde, und Zeichner Alexandr Rodtschenko zusammen erschufen, neben über 300 anderen, die jetzt zur Klassik sowjetischer Werbekunst gehören.

„Wir haben die Werbung vernachlässigt und als ‚Bourgeois-Ding‘ verschmäht. Um staatliche und proletarische Einrichtungen und Erzeugnisse zu popularisieren, sollten wir aber alle Waffen einsetzen, die unsere Feinde benutzen, darunter auch die Werbung“, schrieb Majakowski.

In den 1930er nutzten sowjetische Werbekünstler Majakowskis und Rodtschenkos Ideen oft mechanisch aus, und das Interesse der Kunden an Werbung sank. Die Situation änderte sich, wenn in 1960er Jahren das Handelsministerium einen speziellen Rat für Förderung der Werbung bildete.

Mit der Entwicklung des Fernsehens entstanden mehr und mehr Spots, weswegen Werbeplakate wieder an Achtung verloren. Nach Perestroika geriet Werbung in Russland überhaupt außer Kontrolle des Staates.