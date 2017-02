Mörderische Details: Wie Kims Halbbruder sterben musste - Medien

Kims Leiche wurde demnach am Mittwoch in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur obduziert. Der Ermordete soll Schaum am Mund gehabt haben, was für eine Vergiftung spreche. Ersten Analysen zufolge muss der für den Mord eingesetzte Stoff sogar viel giftiger gewesen sein als Kaliumcyanid.

Anschließend kündigte Malaysias Vize-Regierungschef Ahmad Zahid Hamidi an, die Leiche des Halbbruders des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un, Kim Jong Nam, der Botschaft Nordkoreas zu übergeben.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass zwei Frauen, nach anderen Angaben gar Spezialagentinnen mit vietnamesischen Pässen, Kim Jong Nam am Montagmorgen am Flughafen von Kuala Lumpur mit vergifteten Nadeln getötet hätten. Zwei Verdächtige wurden Medienberichten zufolge festgenommen.

Kim Jong Nam , der ältere Sohn von Kim Jong-il, galt als potentieller Nachfolger des koreanischen Staatschefs. Kim Jong Nam fiel aber in Ungnade, als er im Jahr 2001 bei dem Versuch festgehalten worden war, mit gefälschten Papieren nach Japan zu reisen, um das Disneyland in Tokio zu besuchen.

Später flüchtete Kim Jong Nam mit seiner Familie aus Nordkorea und kritisierte mehrmals seinen Halbbruder Kim Jong-un. Laut Medienberichten soll er aus Angst um sein Leben im chinesischen Macau gelebt haben, wo chinesische Polizisten für dessen Sicherheit gesorgt hätten. Er soll oft durch Südostasien gereist sein.