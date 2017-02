„Bild“ tut’s leid: Doch keine Sex-Übergriffe in Frankfurt

„Mit Bedauern muss die Redaktion feststellen, dass die wiedergegebenen Aussagen und Anschuldigungen der vermeintlichen Opfer in keiner Weise von der Polizei bestätigt werden und gänzlich haltlos sind“, schreibt die „Bild“ und verweist auf das Einsatzprotokoll der Silvesternacht sowie die infolge der Berichterstattung eingeleiteten Ermittlungen.

Am 6. Februar 2017 hatte „Bild Frankfurt“ unter der Schlagzeile „37 Tage nach Silvester brechen Opfer ihr Schweigen – Sex–Mob in der Freßgass" über Ereignisse in der Frankfurter Innenstadt in der Silvesternacht berichtet.

Von massiven sexuellen Übergriffen durch angetrunkene Ausländer soll das Blatt von den Zeugen, darunter eine Kellnerin, ein Frankfurter Gastronom und zwei seiner Angestellten, erfahren haben. Ähnliche Vorwürfe wiederholten die Zeugen später auch gegenüber anderen Medien.

Diese Übergriffe sollen so allerdings nicht stattgefunden haben, räumt die Boulvardezeitung nun ein. „Die Bild-Redaktion entschuldigt sich ausdrücklich für die nicht wahrheitsgemäße Berichterstattung und die erhobenen Anschuldigungen gegen die Betroffenen“, so das Blatt.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Berliner Silvester-Übergriffe: Herkunft der mutmaßlichen Täter ermittelt

Die Polizei war den Berichten mehrerer deutscher Medien, darunter der „Bild“, nachgegangen, so dpa. Es seien sämtliche Notrufe und Einsatzprotokolle aus der Silvesternacht überprüft worden. Diese hätten jedoch keinerlei Hinweise auf die im Raum stehenden Straftaten und den angeblichen Mob ergeben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat der Zeitung zufolge Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Es werde inzwischen auch geprüft, ob durch die Ermittlungen entstandene Polizeikosten geltend gemacht werden können, so die Agentur unter Berufung auf die Erklärung der Polizei. Zudem würden „konzessionsrechtliche Überprüfungen” in die Wege geleitet.