Militärausgaben, wobei nur 38 Prozent der Deutschen der Auffassung seien, dass sich die Bundesrepublik künftig stärker als bisher am Kampf gegen die Terrormiliz Daesh (auch IS, Islamischen Staat) beteiligen sollte. Für 56 Prozent komme dies gar nicht in Frage.

Laut der Studie befürworteten 50 Prozent, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten eine gemeinsame Verteidigungsunion aufbauen und ihre Streitkräfte zusammenschließen sollten. 43 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Mali soll bald zu größtem Bundeswehr-Einsatz im Ausland werden

Derzeit gibt Berlin 1,19 Prozent seines BIP für Verteidigungszwecke aus. Die Nato hatte jedoch 2014 zwei Prozent von allen ihren Mitgliedern beschlossen, was bisher in Europa nur eine Hand voll Länder erfüllen. Donald Trumps neue US-Administration macht wieder zunehmend auf diese Forderung der Militärallianz aufmerksam und den europäischen Staaten Druck.