Ärger im Hause Trump: Melania hat offenbar Presserummel satt

Verbal-Angriff eines NYT-Reporters auf Melania Trump blieb nicht ohne Folgen

Melania sei mit ihrem Leben unzufrieden, sagte der Insider dem Magazin. Sie müsse die ganze Zeit in ihrer New Yorker Wohnung verbringen – wegen übermäßiger Aufmerksamkeit der Presse. So habe Melania unter anderem eine Klage gegen die britische „Daily Mail“ eingereicht. Die Zeitung hatte behauptet, Melania habe in einer Modelagentur gearbeitet, die auch einen Escort-Service angeboten habe.

Der Stilist und Designer Phillip Bloch sagte dem Magazin, Melania sei nach Trumps Wahlerfolg noch weiter ins Abseits geraten. „Das ist nicht das Leben, von dem sie träumte. Das ist Donalds Traum“, sagte er.

Gleich nach der Amtseinführung am 20. Januar ist Donald Trump ins Weiße Haus gezogen. Seine Gattin bleibt derweil mit dem gemeinsamen Sohn Barron bis zum Ende des Schuljahres in New York.

Melania Trump besuchte das Weiße Haus am 15. Februar zum ersten Mal seit der Inauguration ihres Mannes. Sie nahm an der Seite ihres Mannes am Treffen mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu und dessen Frau Sarah teil.