„Nicht zu rechtfertigen“: Putin kondoliert Pakistan zu Anschlag auf Sufi-Schrein

Demnach nannte Putin den Anschlag ein „barbarisches Verbrechen“, das „mit nichts zu rechtfertigen ist“. Er hoffe aber, dass die Drahtzieher des Anschlages gerecht bestraft würden, und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung.

Zudem zeigte er sich bereit, die Kooperation mit Pakistan im Kampf gegen den Terrorismus sowohl auf bilateraler Ebene als auch im Rahmen der „umfassenden internationalen Anstrengungen“ weiter auszubauen.

© AFP 2016/ A MAJEED IS-Anschlag in pakistanischer Moschee: Zahl der Todesopfer auf 72 gestiegen

Ein Selbstmordattentäter hatte am Donnerstagabend bei einem Terroranschlag auf einen Sufi-Schrein in der südpakistanischen Provinz Sindh mindestens 75 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter neun Frauen und 20 Kinder. Mehr als 200 Sufis erlitten Verletzungen.

Es ist einer der schwersten Anschläge in der Geschichte des Landes. Zu der Attacke bekannte sich der pakistanische Ableger der IS-Terrormiliz.