Kreml hat BBC-Hooligan-Film nicht gesehen und wird es auch nicht tun

„Wir haben den Film nicht gesehen und haben es auch nicht vor. Anscheinend, sagen wir mal, leider beobachten wir in letzter Zeit eine Qualitäts- und Objektivitätserosion bei unseren Kollegen von BBC. In diesem Zusammenhang äußern wir unser Bedauern“, erläuterte Peskow.

Was will BBC mit diesem Hooligan-Film? - Russische Botschaft in London entsetzt

In der Kurzbeschreibung des BBC-Films werden den Zuschauern die Geschehnisse am Rande der Fußball-EM 2016 in Frankreich in Erinnerung gerufen, als etwa hundert britische Fans bei Ausschreitungen in Marseille Verletzungen erlitten und zwei gar im Krankenhaus landeten. In dem Film sei auch zu sehen, wie russische Schläger angeblich in Sporthallen trainieren und den Engländern ein „Festival der Gewalt“ bei der Fußball-WM in Russland 2018 versprächen, berichtet „The Sun“.