Spitzel-Vorwürfe: Ankara zieht sechs Imame aus Deutschland ab

© AFP 2016/ ADEM ALTAN Türkische Religionsbehörde kommentiert Spitzel-Vorwürfe gegen Imame

Wie der Präsident der Religionsbehörde Diyanet, Mehmet Görmez, am Freitag in Ankara mitteilte, sollen diese Imame ihre Kompetenzen zwar überschritten, sich jedoch nicht strafbar gemacht. Betroffen seien auch Geistliche, deren Wohnungen am Mittwoch durchsucht wurden. Sie seien allerdings bereits vor den Razzien zurückgerufen worden und zu ihren früheren Dienststellen in der Türkei zurückgekehrt.

„Jene, die in ihren Schreiben Informationen über Personen weitergegeben haben, wurden sofort als Zeichen des guten Willens auf ihre ursprünglichen Posten zurückbeordert", sagte er. Deswegen sei es unannehmbar, dass weiter eine „Kampagne" gegen Ditib und Diyanet betrieben werde. „Es gibt keine Spionagetätigkeit", betonte Görmez.

© AP Photo/ Michael Probst Deutsche Polizei sucht nach „Hand Ankaras“ in Moscheen

Diese Imame sollen angeblich Informationen über mutmaßliche Anhänger der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen in Deutschland in die Türkei übermittelt haben. Ankara macht Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

„Diese unbegründeten Äußerungen, Nachrichten und Behauptungen in den Medien können den Gläubigen unheilbare Wunden zufügen. Die politisch und öffentlich verantwortlichen Personen sollten sich mit übereilten und unredlichen Erklärungen zurückhalten", so Görmez. Diyanet halte sich uneingeschränkt an das Prinzip politischer Neutralität und sondere sich von radikalen Strukturen, Terrorismusherden und Kreisen ab, die die Religion missbrauchten.

© REUTERS/ Umit Bektas Vor Auftritt türkischen Premiers in Oberhausen: Bundespolitiker üben heftige Kritik

Zuvor hatten deutsche Medien berichtet, dass Beamte des Bundeskriminalamtes die Wohnungen von vier Imamen der Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion DİTİB durchsucht hatten, die der Spionage verdächtigt werden.

Imame und Religionsattachés von DİTİB sollen Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung und deutsche Lehrer gesammelt und diese an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben haben. Ankara macht die Gülen-Bewegung für den versuchten Putsch vom Juli 2016 verantwortlich.