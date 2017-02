Darunter seien solche Länder wie Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Belgien. Laut dem „Spiegel“ vorliegenden Dokumenten wurden nicht nur Namen von Personen übermittelt, sondern auch Hinweise auf Schulen, Kitas, Kultur- und Studentenvereine, die angeblich von der Gülen-Bewegung betrieben werden.

„Die türkische Botschaft in Bern mutmaßte in einem Schreiben an das Präsidium für religiöse Angelegenheiten, ‚gewaltbereite Aktivisten‘ der Gülen-Bewegung seien aus der Türkei geflohen und hätten sich in der Schweiz festgesetzt‘“, so das Magazin.

© AFP 2016/ ADEM ALTAN Türkische Religionsbehörde kommentiert Spitzel-Vorwürfe gegen Imame

Imame und Religionsattachés von DİTİB sollen Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung und deutsche Lehrer gesammelt und diese an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben haben. Ankara macht die Gülen-Bewegung für den versuchten Putsch vom Juli 2016 verantwortlich.