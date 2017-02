Tod des Halbbruders von Kim Jong-un: Weitere Festnahme

© AFP 2016/ STR / JOONGANG SUNDAY VIA JOONGANG ILBO Malaysia: Halbbruder von Kim Jong-un soll ermordet worden sein

Der Polizei zufolge ist der mutmaßliche Attentäter im Bundesstaat Selangor aufgegriffen worden. Damit seien schon mittlerweile vier Verdächtige festgenommen worden.

Zuvor wurde berichtet, dass Kim Jong Nam am Montag am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben war. Laut Medien soll er einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sein. Nach anderen Angaben sollen zwei Frauen den Mann mit vergifteten Nadeln getötet haben. Die beiden seien angeblich Spezialagentinnen mit vietnamesischen Pässen. Zwei Verdächtige wurden Medienberichten zufolge festgenommen.

Kim Jong Nam, der ältere Sohn von Kim Jong-il, galt als potentieller Nachfolger des koreanischen Staatschefs. Kim Jong Nam fiel aber in Ungnade, als er im Jahr 2001 bei dem Versuch festgehalten worden war, mit gefälschten Papieren nach Japan zu reisen, um das Disneyland in Tokio zu besuchen.