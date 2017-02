Was war da in Schweden los, Herr Trump?

„Schweden? Terroranschlag? Was hat der denn geraucht?“, schrieb beispielsweise Schwedens Ex-Ministerpräsident Carl Bildt auf seinem Twitter-Account.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19 февраля 2017 г.

© AFP 2016/ Guillermo Arias USA verschärfen Asyl-Recht

​Bei einer Rede in Florida hatte sich Trump von seinen Anhängern für den ersten Monat seiner Präsidentschaft feiern lassen. In Bezug auf Terrorattacken sagte er: „Schaut Euch an, was in Deutschland passiert. Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist. Schweden! Wer hätte das gedacht? Schweden!“ wiederholte der US-Präsident. „Sie haben große Zahlen aufgenommen“, so Trump weiter mit Blick auf die Flüchtlingspolitik, „und jetzt haben sie Probleme, die sie nie für möglich gehalten hätten.“

In Wirklichkeit hat es in Schweden aber gar keinen Vorfall, bei dem ein islamistischer Hintergrund auch nur in Erwägung gezogen werden könnte, gegeben, erst recht nicht in den vergangenen Tagen oder Wochen.

Viele Schweden zeigten sich in Sozialen Netzwerken über Trumps Äußerung daher äußerst überrascht, so AP.

Trump, discussing terror, seamlessly mentions incident "last night in Sweden".



There was NO "incident" in Sweden last night. pic.twitter.com/XtcC4PRiNU — Steve Kopack (@SteveKopack) 19 февраля 2017 г.​

President Trump referenced the horrible incident in Sweden last night. Here's a photo of the chaos: pic.twitter.com/cuGP5qOz50 — Dan Wilbur (@DanWilbur) 19 февраля 2017 г.​

​