Lieferfrist bestimmt: Bangladesch bekommt russische BTR-80

„Bangladesch ist unser Stammkunde. Die BTR-80 in weißer Farbe gehen an die örtlichen UN-Friedenstruppen, die dort seit den 1980er Jahren arbeiten. In diesem Jahr werden wir die Lieferung abschließen“, so Krasowizki.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass Russland und Bangladesch im Jahr 2014 einen bedeutsamen Vertrag über die Lieferung von 330 Schützenpanzerwagen BTR-80 abgeschlossen hätten.