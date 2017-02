Illegale Inhalte: Suchmaschinen gemeinsam gegen Raubkopierer

Demnach verlangen die Rechteinhaber von Google und anderen Suchmaschinen-Anbietern, nicht nur die URL von Internetseiten, die die Urheberrechte verletzen, aus den Suchergebnissen zu entfernen, sondern auch diese Webseiten dauerhaft zu löschen. Bisher habe Google eine solch drastische Zensur verweigert.

Das britische Amt für geistiges Eigentum arbeite derzeit an einem Gesetzentwurf, der Verfahrensregeln für Suchmaschinen gegenüber Links auf unerlaubte Inhalte vorgeben soll. Laut dem Portal TorrentFreak soll das Gesetz am 1. Juni 2017 in Kraft treten.

Konkrete Maßnahmen dieses sogenannten „Anti-Piraterie-Kodex“ zur Link-Filterung seien noch nicht bekannt, doch die Suchmaschinen sollen sie freiwillig akzeptiert haben. Obwohl die Vereinbarung nur für Großbritannien gelte, würden bald Raubkopierer aus aller Welt mit verschärften Maßnahmen rechnen müssen, schreibt „Computer Bild“. Sollte sich Google und Co doch nicht an die Einigung halten, werde Großbritannien Zwangsmaßnahmen einleiten.