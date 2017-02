Der Zwischenfall ereignete sich demnach in der Nacht auf Sonntag vor dem Nachklub „Portas", wo Security-Mitarbeiter sich weigerten, fünf angeheiterte und aggressiv gestimmte tschechische Soldaten einzulassen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit den Security-Leuten, die die Polizei rufen mussten.

Allerdings ignorierten die Soldaten die Anordnungen der Polizei und versuchten, einen „organisierten physischen Widerstand" zu leisten. Die Polizisten mussten Elektroschocker einsetzen, um die polternden Verbündeten zu beschwichtigen.

Tschechische Soldaten waren Mitte Januar in Klaipeda eingetroffen. Ende Februar sollen sie an gemeinsamen Militärübungen zur Verteidigung der Meeresküste vor einem Angriff von Seelandungstruppen eines „Aggressors" teilnehmen. Das weitere Schicksal der Balger wird das tschechische Kommando bestimmen.

Der Zwischenfall in Klaipeda war nicht der erste Fall eines zügellosen Verhaltens von NATO-Soldaten in Litauen. Laut BaltNews war es bereits wegen Alkoholmissbrauchs in verschiedenen litauischen Städten zu Konflikten gekommen.

So hatten beispielsweise im Frühjahr 2016 betrunkene amerikanische Soldaten eine litauische Staatsflagge von dem Gebäude der Staatsanwaltschaft abgerissen und geschändet. Die litauische Polizei habe diese Tatsache verschwiegen und diese Straftat nicht in die amtliche Statistik aufgenommen. Dieser Vorfall sei der Presse bekannt geworden, die Täter seien straflos ausgegangen.