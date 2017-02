Doch „Migrantenvorfall“: Stockholmer Polizei eröffnet Feuer auf Protestler - VIDEO

Als Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, wurden diese mit Steinen beworfen. Sie gaben daraufhin Warnschüsse ab.

Polizeiberichten zufolge brannten insgesamt acht Autos völlig aus. Zwei Menschen, darunter auch ein Geschäftsbesitzer, sollen zu Schaden gekommen sein.

Migrants areas of Stockholm burning. Trump was right again. Still want to visit, lefties? 😄 pic.twitter.com/yLQr1vtM2x — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 20 февраля 2017 г.

​Auslöser für die Unruhen war laut der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ die Festnahme eines jungen Mannes in Stockholm, der zuvor mit mehreren Komplizen – weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren – in einem anderen Stadtteil der schwedischen Hauptstadt Steine auf Sicherheitsbeamte geworfen haben soll.

​Zuvor hatten schwedische Bürger noch am Wochenende vor allem in Sozialen Netzwerken betont, dass es in dem Land keine Vorfälle mit Migranten gäbe, bei denen ein islamistischer Hintergrund auch nur in Erwägung gezogen werden könnte, nicht in den vergangenen Tagen oder Wochen.

Large-scale riots in migrant suburb of Sweden's capital Stockholm. Police fires warning shots, tense situation. https://t.co/TaAQCZGzrg pic.twitter.com/yKsrKjfpPR — Voice of Europe (@V_of_Europe) 20 февраля 2017 г.

​Damit reagierten die Skandinavier auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump, der sich am Samstag von seinen Anhängern für seinen ersten Monat im Weißen Haus feiern ließ. In Bezug auf Terrorattacken sagte er: „Schaut Euch an, was in Deutschland passiert. Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist. Schweden! Wer hätte das gedacht? Schweden!“ wiederholte der US-Präsident. „Sie haben große Zahlen aufgenommen“, so Trump weiter mit Blick auf die Flüchtlingspolitik, „und jetzt haben sie Probleme, die sie nie für möglich gehalten hätten.“

Trump erklärte später, er habe beim TV-Sender Fox News entsprechende Nachrichten gesehen. Aus dem Weißen Haus hieß es, Trumps Aussage sei allgemein gemeint gewesen und habe sich auf keinen speziellen Vorfall bezogen.