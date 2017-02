„Fürchterliche Lage“: Russischer Pilot über Chiles Waldbrände

Das schrecklichste war Podobny zufolge zu sehen, wie sich das Feuer Wohnhäusern immer mehr genähert habe, und zu verstehen, dass es nur kaum zu stoppen sei.

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Il-76-Sinkflug

„Als wir angekommen sind, war die Lage fürchterlich: Es gab viele Waldbrände und eine starke Rauchentwicklung bei Santiago und 500 Kilometer südlich von Santiago. Unsere Arbeit wurde sehr dadurch erschwert. Wir konnten die Brände nicht sehen und mussten vom Meer aus, wo sie gut sichtbar waren, die Brände anfliegen“, so Podobny.

„Neben einem US-Supertanker und anderen Maschinen haben wir in etwa einer Woche unsere Aufgabe erfüllen können, deswegen sind wir in den vergangenen zwei Wochen nur mehr startklar. Wenn ein Brand entsteht, fliegen wir dorthin und löschen ihn“, erläutert der Pilot ferner.

So soll beispielsweise das russische Flugzeug am vorigen Wochenende sowie an dem davor alarmiert worden sein. Mittlerweile sei die Lage bereits unter Kontrolle.

„Wir hoffen darauf, dass sich die Waldbrandsituation nicht verschlechtert und dass wir planmäßig am 25. Februar Chile verlassen werden“, sagte er.

© Foto: Vladislav Podobny Stellvertretender Flugkapitän der il-76 Wladislaw Podobny

© AP Photo/ Esteban Felix Wie Russlands Zivilschutz zwölf Städte Chiles rettete

Die zwei Mannschaften aus Russland, die vor Ort in Chile sind, bestehen ihm zufolge aus 17 Personen, darunter Piloten und technisches Personal. Zudem seien dort auch sechs Mitarbeiter des russischen Zivilschutzministeriums tätig.

Hinsichtlich der Ortsbewohner sagte der Pilot, dass sie die russischen Teams sehr positiv und warmherzig begrüßt hätten. In den örtlichen sozialen Netzwerken sei sogar ein Spitzname für die Il-76 aufgetaucht: „El Luchin“. Im Land sei er bereits zum Meme geworden.

„In der vorigen Woche wurden wir ins chilenische Außenministerium eingeladen, wo uns wertwolle Geschenke überreicht wurden“, so Podobny.

Die Fliegerkräfte des russischen Zivilschutzministeriums haben seit Einsatzbeginn Anfang Februar bereits zwölf chilenische Ortschaften vor den verheerenden Waldbränden gerettet. Insgesamt seien 29 Flüge unternommen und über 1200 Tonnen Wasser abgeworfen worden. Damit konnte verhindert werden, dass sich die Brände noch mehr ausbreiteten.

Zuvor hatte Russland auf Anfrage der chilenischen Seite ein Löschflugzeug vom Typ Il-76 in das Land geschickt. Die Il-76 wird auch als „Feuerwehr-Tanker“ oder „Wasser-Bomber“ bezeichnet. Die Maschine kann gleichzeitig 42 Tonnen Wasser mit äußerster Präzision abwerfen.

Im Süden und im Zentrum Chiles wüten bereits seit Anfang Februar Waldbrände. Mehr als 4500 chilenische Feuerwehrleute und Helfer aus dem Ausland sind im Einsatz. Medienberichten zufolge sind mindestens 4000 Menschen obdachlos geworden. Die Zahl der Todesopfer wurde zuletzt mit mindestens elf angegeben.