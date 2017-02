Die Polizei prüft derzeit mehrere Versionen des Tathergangs, wie die Zeitung schreibt. Einen rechtsextremen Hintergrund schließen die Ermittler nicht aus.

© REUTERS/ Carlo Allegri USA: Rechtsextreme wollen Schwarze am Wahltag am Urnengang hindern

Der Vorfall ereignete sich Zeitungsangaben zufolge am 20. Februar. Am selben Tag gingen bei elf jüdischen Zentren in mehreren US-Bundesstaaten Bombendrohungen ein. Die Gebäude wurden evakuiert, die Polizei fand jedoch keinerlei Sprengsätze.

Das sind bei weitem nicht die ersten Fälle solcher Drohungen: Seit Beginn dieses Jahres seien 69 solcher anonymen Drohanrufe bei jüdischen Gemeinden registriert worden, schreibt „The Independent“.