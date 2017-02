Islands Präsident will Pizza mit Ananasstücken verbieten

Bei seinem Besuch in einer Schule in der nordisländischen Stadt Akureyri wurde Johannesson zu Pizzen mit Ananasstücken befragt, wie das Magazin „Iceland Magazine“ in seiner Online-Ausgabe schreibt. Demnach sagte Johannesson, dass er gern diese Pizzasorte verbieten würde, wenn er Gesetze selbst verabschieden könnte und keine Unterstützung des Parlaments des Landes bräuchte.

Der Beliebtheitsgrad des 48-jährigen Präsidenten liegt in Island laut dem Magazin derzeit bei 97 Prozent. Johannesson ist parteiloser Historiker. Am 26. Juni 2016 gewann er mit 39,1 Prozent die isländischen Präsidentschaftswahlen. Das Staatsoberhaupt spielt in diesem Land, genauso wie in Deutschland, eine hauptsächlich repräsentative Rolle.