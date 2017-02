Deutsche Urlauberin in Indien von Unbekanntem gebissen und beraubt

Der Zwischenfall ereignete sich am Montagabend nahe der Stadt Mysore im Südwesten Indiens, wie die Zeitung The New Indian Express berichtet. Eine 32-jährige Deutsche habe einen Hügel bestiegen, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Nach Einbruch der Dämmerung sei sie von einem Mann angegriffen und begrabscht worden.Als die Frau laut um Hilfe rief, ergriff der Angreifer die Flucht. Davor hatte er sein Opfer mehrmals gebissen und ihr die Handtasche aus den Händen gerissen. Die Polizei löste eine Fahndungsaktion aus.