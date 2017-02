Billiger Cyber-Trick: Hacker legen Spur nach Russland

Die vielen russischen Begriffe in der Schadware stammten definitiv nicht von einem Muttersprachler. Da habe jemand Google Translate benutzt, um die Wörter ins Russische zu übersetzen, heißt es in einem Bericht des britischen Technologiekonzerns.

Die Konzernspezialisten haben jene Schadprogramme untersucht, die bei Cyberangriffen auf polnische Banken verwendet wurden. Diese Befehle enthielten eine große Zahl russischer Begriffe, die darauf verweisen sollten, dass diese Attacken angeblich von Russen vorgenommen wurden.

© AFP 2016/ Joel Saget „Kreml-Hackern“ auf der Spur: Aufregung in Paris

Dumm nur, dass die anonymen Schadware-Entwickler zwar die richtigen Wörter verwendet haben, aber in der falschen Form – und zwar in einer, in der ein Muttersprachler sie nicht verwenden würde. Für den Befehl „install“ beispielsweise verwenden die ach so russischen Hacker die Verbform „ustanavlivat“, statt der richtigen Form „ustanovit“. Und „escape“ heißt in der Schadware „vyhodit“, statt „vyiti“.

Jüngst erst haben polnische Medien über einen Cyberangriff auf das Außenministerium des Landes berichtet. Die Verantwortlichen waren laut den Medienberichten schnell gefunden: Hacker, die der russischen Militäraufklärung GRU und dem Inlandsgeheimdienst FSB naheständen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Vorwürfe als „Stuss und dreiste Lüge“.