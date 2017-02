"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷 //t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD

"Man fängt mit Heuschrecken an, zu einem Bier, und irgendwann ist man dann bei Taranteln", so Jolie.

Sie habe die ungewöhnlichen Spezialitäten probiert, als sie vor einigen Jahren das erste Mal Kambodscha besucht hatte. Diesmal bereitete die 41-Jährige zusammen mit ihren Kindern Spinnen, Käfer und Skorpione zu. Danach probierten sie die ungewöhnliche Mahlzeit auch gemeinsam. Laut Jolie schmeckt eine Spinne sehr gut, und Skorpione sind nach Angaben eines der Kinder wie Chips.

Jolie erzählt in dem Video, dass die einheimischen Einwohner in Kambodscha gezwungen waren, Insekten zu essen, während im Land der Bürgerkrieg in der ersten Hälfte der 70-er Jahre tobte.

Die Star-Schauspielerin war mit ihren sechs leiblichen und adoptierten Kindern am Wochenende in Kambodscha. Dort stellte Jolie ihren Film "First They Killed My Father" vor. Sie selbst führte die Regie. Jolie zufolge erzählt der Film eine Geschichte über den Massenmord an der Bevölkerung von Kambodscha aus der Sicht eines Kindes.