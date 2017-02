Thailand: Deutscher Tourist überlebt Sprung aus dem 8. Stock - Fotos

Demnach soll der Tourist das dünne Dach eines naheliegenden Cafés durchgebrochen, sich dabei nur den Arm gebrochen und mehrere kleinere Verletzungen erlitten haben. Schartl befinde sich zwar noch im Krankenhaus, doch sein Zustand werde als stabil eingeschätzt.

© Foto: Patong police Sky Bar in einem Hotel auf der tailändischen Urlaubsinsel Phuket, aus dem ein deutscher Tourist gesprungen ist

© Foto: Patong police Deutscher Tourist hat das dünne Dach eines Cafés auf Phuket durchgebrochen

Laut Polizeiberichten sollen der 53-jährige Deutsche und dessen tailändische Freundin am 12. Februar in dem besagten Hotel in Phuket eingecheckt haben. Auffällig sei gewesen, dass der Mann fast täglich alkoholisiert gewesen sei.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers soll ein Brief an seine Schwester gefunden worden sein, in dem sich der Deutsche für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigt und gebeten habe, die Hotelrechnung an Verwandte zu schicken.

© Foto: Patong police Deutscher Tourist überlebt auf Phuket den Sprung aus dem neunten Stockwerk

Zuvor war berichtet worden, dass eine Bewohnerin der russischen Region Krasnojarsk (Ostsibirien) einen Sprung aus dem 11. Stockwerk überlebt haben soll.